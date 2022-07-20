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Путин заявил о наступлении новой эпохи в мировой истории

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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В мировой истории наступает новая эпоха, когда только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая 20 июля на форуме «Сильные идеи для нового времени».

«Как бы западные и так называемые наднациональные элиты ни стремились сохранить существующий порядок вещей, наступает новая эпоха в мировой истории. И только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других в стандартах и качестве жизни, защите традиционных ценностей и высоких гуманистических идеалов, моделей развития, в которых человек становится не средством, а высшей целью», — сказал он.

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Российский лидер подчеркнул, что «революционные трансформации» набирают обороты, силу, а изменения необратимы.

«Как на национальном, так и на глобальном уровне идет выработка основ, принципов гармоничного, более справедливого, социально-ориентированного и безопасного миропорядка, альтернативного существующему», — добавил он.

Глава государства отметил, что существовавшее до этого времени однополярное мироустройство — тормоз для развития цивилизации.

Кроме того, он выразил мнение, что Запад не может предложить свою модель будущего, а модель тотального доминирования несправедлива.

Российский президент 17 июня заявил, что эпоха однополярности во главе с США на международной арене завершилась. В настоящее время значительно возрастает роль динамично развивающихся государств и регионов, игнорировать интересы которых больше невозможно, уверен Путин. Он уточнил, что после бурных перемен всё не будет как прежде, напомнив, что вечного ничего не бывает.

В тот же день посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что истоки нынешнего кризиса в мире кроются в упадке американоцентричной модели мироустройства.

До этого, 25 марта, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что международные отношения переживают напряжение, это происходит «в результате неустанного стремления Запада всеми правдами и неправдами сохранить свое доминирование в международных делах, подчинить себе всё и вся и вернуть однополярный мир».

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