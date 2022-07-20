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Путин заявил о невозможности Запада предложить свою модель будущего

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Складывается ощущение, что Запад не может предложить свою модель будущего, заявил 20 июля президент России Владимир Путин.

«Модель тотального доминирования, так называемого золотого миллиарда, несправедлива. Почему этот золотой миллиард из всего населения планеты должен доминировать над всеми, навязывать правила поведения? <…>. Складывается впечатление, что Запад не может предложить миру свою модель будущего», — сказал он

По его словам, наступает новая эпоха и новый этап в мировой истории и только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста.

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