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Путин заявил о начале слома мира с американскими правилами после старта СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Начало специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса означает начало слома миропорядка по-американски. Об этом заявил 7 июля президент России Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и главами фракций.

Глава государства отметил, что если Запад хотел спровоцировать конфликт для того, чтобы перейти к новому этапу борьбы с РФ, то «это в известной степени удалось».

«Но на что хотел бы обратить внимание. Они должны были бы понять, что уже проиграли с самого начала нашей специальной военной операции, потому что ее начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски», — сказал он.

«Мы обязательно используем новые возможности. И станем еще сильнее»
Самые важные цитаты из выступления Путина на ПМЭФ

По его словам, начался процесс перехода от либерально-глобалистского американского эгоцентризма к многополярному миру, основанному на международном праве, на подлинном суверенитете народов и цивилизаций.

«Надо понимать, что этот процесс остановить уже невозможно», — подчеркнул он.

Российский лидер уточнил, что у России есть много тех, кто ее поддерживает, в том числе и в США. Также он заявил, что Запад пытается навязать всему миру модель тоталитарного либерализма и повсеместного запрета.

«Пытаются навязать. Но правда и реальность в том, что народы большинства стран не хотят такой жизни и такого будущего», — добавил он.

Путин 30 июня уже отмечал, что в настоящее время в мире активно формируется многополярная система. По его мнению, область права на сегодняшний день нуждается в развитии, но некоторые страны подменяют право диктатом и намеренно отказываются от принципов гуманизма и справедливости.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 25 марта также заявил о конце однополярного мира. По его мнению, США больше не являются хозяевами мира.

РФ продолжает спецоперацию по защите жителей Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Ранее на территории региона ухудшилась ситуация из-за обстрелов со стороны украинских военных. После этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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