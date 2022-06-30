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Путин заявил о формировании многополярной системы в мире

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Многополярная система в мире формируется активно, этот процесс необратим. Об этом в четверг, 30 июня, заявил президент России Владимир Путин на Х Петербургском международном юридическом форуме.

По мнению Владимира Путина, область права на сегодняшний день нуждается в развитии, но некоторые страны подменяют право диктатом и намеренно отказываются от принципов гуманизма и справедливости.

«Страны, проповедующие собственную исключительность, нарушают права и внутри своих государств», — сказал президент России.

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Также российский президент заявил, что система международного права нуждается в развитии, но не нужно путать причину и следствие.

«Кризисы рождаются не из-за пороков, якобы присущих праву», — подчеркнул Путин.

При этом он отметил, что Россия открыта к диалогу по стратегической стабильности, темам разоружения, торговли.

23 июня Владимир Путин на XIV саммите БРИКС заявил, что роль БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) сейчас востребована для выстраивания многополярного мира. Российский лидер также подчеркнул, что транснациональный характер вызовов и угроз требует совместных ответов, на них нужно реагировать сообща и на основе честной кооперации.

Ранее, 25 марта зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также заявил о конце однополярного мира. По его мнению, США больше не являются хозяевами мира.

18 марта депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет отметил, что продолжая помогать Украине, президент США Джо Байден все больше напоминает капитана «Титаника».

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