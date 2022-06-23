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Путин заявил о востребованности БРИКС для выстраивания многополярного мира

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Роль БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) сейчас востребована для выстраивания многополярного мира. Об этом 23 июня заявил президент РФ Владимир Путин на XIV саммите БРИКС.

«Убеждены: сейчас как никогда востребовано лидерство стран БРИКС в выработке объединяющего, позитивного курса на формирование по-настоящему многополярной системы межгосударственных отношений, основанной на общепризнанных нормах международного права и ключевых принципах устава ООН», — сказал он.

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Российский лидер также подчеркнул, что транснациональный характер вызовов и угроз требует совместных ответов, на них нужно реагировать сообща и на основе честной кооперации.

«Мы не раз говорили, что лишь сообща можно решать такие задачи, как урегулирование конфликтов, борьба с терроризмом, организованной преступностью, включая криминальное использование новых технологий, противодействие изменению климата, распространению опасных инфекций», — сказал Путин.

Председатель КНР Си Цзиньпин, в свою очередь, призвал страны БРИКС вместе выступать против односторонних санкций.

«Мы должны выступать за честность и справедливость, способствовать тому, чтобы международное сообщество было по-настоящему многосторонним. Должны защищать международный порядок, ядром которого является ООН и международное право, должны отказаться от менталитета холодной войны и противостояния блоков», — сказал он.

Накануне Путин сообщил, что в России могут открыться индийские сетевые магазины. Он указал, что расширяется и российское присутствие в странах «пятерки»: растут объемы поставок российской нефти в Китай и Индию, также Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объемы удобрений.

Также президент отметил, что в настоящее время страна активно занимается переориентацией экономических потоков на надежных международных партнеров, в первую очередь на страны БРИКС.

Двухдневный 14-й саммит БРИКС под председательством КНР начал работу в четверг в формате видеоконференции. В саммите принимают участие главы стран объединения — президент РФ Владимир Путин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса. Председательствует на саммите Си Цзиньпин.

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