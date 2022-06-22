Путин заявил о переориентации экономических потоков на надежных партнеров

Россия активно занимается переориентацией экономических потоков на надежных партнеров, заявил 22 июня президент РФ Владимир Путин в ходе приветствия участников делового форума БРИКС.

«Мы активно занимаемся переориентацией наших торговых потоков и внешнеэкономических контактов. На надежных международных партнеров, и в первую очередь на страны БРИКС», — отметил он.

Путин указал, что Россия прежде всего ориентируется на стимулирование частной инициативы. В планах правительства — расширить предпринимательские свободы в стране. Для этого принимаются различные меры: снижается административная нагрузка, запускаются новые программы льготного кредитования, вводятся налоговые и таможенные послабления, пояснил он.

Также глава РФ пригласил бизнесменов стран БРИКС на Восточный экономический форум, который состоится во Владивостоке в начале сентября. На форуме планируется обсуждение актуальных вопросов для бизнес-сообществ стран БРИКС.

17 июня Путин заявил, что открытость является одним из ключевых принципов развития российской экономики. Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции.

16 июня председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что внешние условия для экономики России поменялись и изменились они надолго, если не навсегда. Она указала, что если для России нет заметной выгоды от экспорта чего-либо, то нужно это переосмыслить и думать о том, что значительная часть производства должна работать на внутренний рынок.

14 июня представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия сохранит различные форматы интеграции с дружественными странами, продолжит торговые и инвестиционные обмены.

Песков также указал, что нелегкую экономическую ситуацию, в которой сейчас находится Россия из-за западных санкций, стоит рассматривать как стимул для поисков новых путей взаимодействия с дружественными странами. Он уточнил, что Россия намерена развивать экономическое сотрудничество на многих направлениях, включая Латинскую Америку и Запад.