Набиуллина заявила, что «по-прежнему» в экономике РФ уже не будет

Внешние условия для экономики России поменялись, и изменились они надолго, если не навсегда. Об этом в четверг, 16 июня заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на сессии в рамках Международного экономического форума в Петербурге (ПМЭФ).

Она отметила, что сейчас стране необходимо проявлять гибкость и уметь оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию. Она указала, что если для России нет заметной выгоды от экспорта чего-либо, то нужно это переосмыслить и думать о том, что значительная часть производства должна работать на внутренний рынок.

Набиуллина также прокомментировала быстрое изменение нынешних экономических прогнозов в РФ. По ее словам, в этом нет вины или ошибки со стороны прогнозистов.

«Искать виноватых в прогнозистах — это последнее дело, на мой взгляд. В условиях беспрецедентной неопределенности, в которой мы оказались, считать, что они враги или неверующие, мне кажется, это абсолютно неправильно. Понятно, что ситуация сложная и здесь важно не говорить, кто там ошибся в прогнозах, а действительно проявлять гибкость», — отметила глава ЦБ.

Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

14 июня российский сенатор Алексей Пушков заявил, что страны Запада уже не выдерживают собственных санкций, введенных против России, но боятся в этом признаться. По его словам, США и их союзники уже не знают, как выпутаться из этой политики «изоляции».

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нелегкую экономическую ситуацию, в которой сейчас находится Россия, стоит рассматривать как стимул для поисков новых путей взаимодействия с дружественными странами. Он уточнил, что Россия намерена развивать экономическое сотрудничество на многих направлениях, включая Латинскую Америку и Запад.

10 июня стало известно, что аналитики ЦБ понизили прогноз инфляции на 2022 год. По их оценкам, прирост цен по итогам этого года составит 14–17%, на 2023-й — 5–7%. А возвращение к целевым 4% произойдет в 2024 году.

9 июня президент РФ Владимир Путин пообещал оставить российскую экономику открытой. Он указал, что консолидация общества невозможна при слабой экономике. 7 июня он заявил, что инфляция в России в годовом выражении на 27 мая составила 17,4%. Он также сообщил, что инфляцию «удалось взять под контроль» и начиная со второй половины мая рост цен в стране остановился.

31 мая институт уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова сообщил о том, что большая часть российских предпринимателей (77%) успешно приспособилась к новым экономическим условиям, вызванным санкциями против России.

Еще 12 мая президент РФ заявил, что страна успешно справляется с санкциями, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Глава государства предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших государств мира.

Западные страны начали ужесточать санкции против Москвы на фоне проведения Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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