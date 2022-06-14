Пушков назвал парадоксы введения Западом антироссийских санкций

Российский сенатор Алексей Пушков во вторник, 14 июня, заявил, что страны Запада уже не выдерживают собственных санкций, введенных против России, но боятся в этом признаться.

По его словам, США и их союзники уже не знают, как выпутаться из этой политики «изоляции».

«Попытка изолировать себя от России дорого обходится Западу. Там это уже поняли, но признать боятся. И в ход идут серые схемы против собственных санкций», — написал политик в своем Telegram-канале.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что власти Соединенных Штатов Америки призывают транспортные и сельхозкомпании закупать и перевозить больше удобрений из России. При этом подобные стремления американского правительства не афишируются. В статье говорится, что опасения компаний по поводу антироссийских санкций привели к сокращению закупок и перевозок, что провоцирует рост цен на продовольствие в мире.

В материале также указывается на сложное положение чиновников из США, которые оказались в парадоксальной ситуации. Они в условиях санкций, введенных Западом, пытаются найти способ стимулировать сотрудничество с Россией по вопросу поставок удобрений. Однако представители отрасли грузоперевозок заявили агентству, что для урегулирования ситуации нужны более согласованные международные усилия.

Также 13 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что экономическая война против России вернется недружественным государствам бумерангом.

8 июня основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса Стив Ханке в интервью Asia Times указал на то, что США и Евросоюз понесут «сногсшибательные» потери из-за антироссийских санкций. Например, средняя цена бензина в Чехии достигла исторического максимума — 47,31 кроны (около $2,05) за литр, а жители Польши серьезно сократили траты на рестораны и использование автомобилей.

В мае президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия успешно справляется с санкциями, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших стран.

Западные страны начали вводить санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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