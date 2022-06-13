Песков заявил о возвращении антироссийских санкций бумерангом

Россия — слишком большая страна, чтобы экономическая война против нее не возвращалась бумерангом недружественным государствам. Об этом 13 июня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Экономика стала заложницей политики, а политики многих стран во время коронавируса совершили огромное количество ошибок. Мир сейчас расплачивается за эти ошибки. Ошибки усугубились той экономической войной, которую [недружественные страны] начали против России. Россия — слишком большая страна, чтобы война против нее не аукалась им в качестве бумеранга», — сказал пресс-секретарь российского лидера в беседе с ТАСС.

Также он сообщил, что речь президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума – 2022 (ПМЭФ) будет «чрезвычайно важной». Глава государства поговорит о влиянии санкций против РФ на рост цен на энергоресурсы и начинающийся продовольственный кризис в мире.

«Мы сейчас видим, как эти все рестрикции, санкции, которые введены [против РФ], бьют по ценам на энергетику, на продукты питания и так далее. Мы видим результаты ошибок многих стран, которые проявляются в начинающемся продовольственном кризисе», — сказал Песков.

XXV Петербургский международный экономический форум пройдет 15–18 июня, пленарная сессия с участием Путина состоится 17 июня.

8 июня основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса Стив Ханке в интервью Asia Times указал на то, что США и Евросоюз понесут «сногсшибательные» потери из-за антироссийских санкций. Например, средняя цена бензина в Чехии достигла исторического максимума — 47,31 кроны (около $2,05) за литр, а жители Польши серьезно сократили траты на рестораны и использование автомобилей.

В мае Путин отмечал, что Россия успешно справляется с санкциями, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших стран.

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующие указы.

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