Поляки начали экономить на ресторанах и топливе

Жители Польши начали реже брать кредиты и серьезно сократили траты на рестораны и использование автомобилей. Как сообщил исследовательский центр ARC Rynek i Opinia 16 мая, более 30% поляков решили сократить ежедневные расходы, чтобы им хватило денег на месяц.

«Каждый четвертый признает, что из-за более высоких цен ему не хватает денег на основные расходы», — говорится в сообщении.

38% жителей Польши, чтобы сохранить домашний бюджет, теперь отказываются от посещений ресторанов. А 35% поляков стали реже ездить на автомобилях из-за высоких цен на топливо. Также каждый пятый поляк отказался брать ранее планируемый кредит, а 26% его имеющих, признались, что планируют как можно скорее погасить долг государству, так как процентные ставки могут вырасти.

Как отметил представитель исследовательского центра, люди разделились на два лагеря: одни ограничивают потребление, отказываясь от того, что считают роскошью, другие же, наоборот, начинают тратить свои деньги, не дожидаясь, пока цены повысятся еще больше и их доходы обесценятся.

По предварительным данным, инфляция в Польше в апреле составила 12,3%, что является рекордом в XXI веке. При этом в апреле инфляция в Польше прогнозировалась на уровне 11%.

Рост цен в Польше происходит на фоне отказа получать топливо из России и осуществлять оплату за российский газ в рублях. 27 апреля стало известно, что «Газпром» полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша). В российском холдинге напомнили, что платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны осуществляться в рублях.

В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Болгария и Польша все равно получат необходимый ей объем газа, но от соседних стран по Евросоюзу. Вскоре «Газпром» сообщил, что Польша стала покупать российский газ реверсом из Германии по газопроводу Ямал–Европа.

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял действия Польши, отметив, что Варшава заказала по реверсу из Германии те же объемы голубого топлива, что и получала из России до прекращения поставок.

27 апреля гендиректор российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов заявил, что отказ Польши от российского угля и нефти создаст сложности для польской экономики. По его словам, позиция Польши не удивляет, так как российско-польские отношения давно находятся не в лучшем состоянии, а ситуация на Украине еще больше их ухудшила.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и зашкаливает инфляция, которая, по словам российского лидера, для этих стран носит абсолютно беспрецедентный характер.