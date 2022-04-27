Политолог рассказал о последствиях отказа Польши от угля и нефти из России

Отказ Польши от российского угля и нефти создаст сложности для польской экономики. Об этом в среду, 27 апреля, заявил «Известиям» гендиректор российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов.

По его словам, позиция Польши не удивляет, так как российско-польские отношения давно находятся не в лучшем состоянии, а ситуация на Украине еще больше их ухудшила.

«Польша приняла решение об отказе сотрудничества в энергетической сфере с Москвой, что определенно создаст сложности для польской экономики. Могут возобновить инвестирование в польский уголь. Но переориентация на уголь будет противоречить общей стратегии декарбонизации Европейского союза, что будет сопряжено с трениями между Варшавой и Брюсселем», — заявил Кортунов.

Кроме того, политолог подчеркнул, что Польша является потребителем сжиженного газа, поступающего из США. По его словам, страна надеется не только продолжать использовать его, но и стать американским энергетическим хабом в Европейском союзе.

26 апреля уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не будет платить за российский газ в рублях. Он уточнил, что страна готова ко «всем возможным рискам», связанным с прекращением поставок из РФ. На следующий день «Газпром» заявил о полной приостановке поставок газа компании PGNIG (Польша).

15 апреля президент Польши Анджей Дуда подписал закон об особых мерах по защите национальной безопасности. Среди них — введение эмбарго на импорт угля из РФ. Указывалось, что запрет на поставки этого энергоносителя касается в том числе и частных фирм. За его нарушение будет грозить наказание вплоть до лишения свободы.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и зашкаливает инфляция, которая, по словам российского лидера, для этих стран носит абсолютно беспрецедентный характер.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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