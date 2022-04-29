Член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял закупку Польшей российского газа реверсом из Германии, отметив, что Варшава заказали по реверсу из Германии те же объемы голубого топлива, что и получала из России до прекращения поставок. Соответствующее заявление сделал в четверг, 28 апреля, он своем Telegram-канале.

«Польша, отказавшись от российского газа, заказала из Германии реверс тех же обьемов газа, что получала из России. При этом Варшава утверждает, что ей российский газ не нужен (?) Кого они пытаются обмануть?», — написал сенатор.

Пушков подчеркнул, что теперь ФРГ тем более необходим российский газ, чтобы хватило и на реверс в Польшу.

27 апреля «Газпром» сообщил о прекращении поставок газа польской компании PGNIG и болгарской — «Булгаргаз» в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях.

При это в компании уточнили, что Болгария и Польша — транзитные государства. Если будет совершен несанкционированный отбор российского газа из транзитных объемов в третьи страны, то поставки для транзита будут сокращены на этот объем.

По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, приостановка «Газпромом» поставок газа Болгарии и Польше из-за их отказа платить в рублях является примером использования Россией энергетики в качестве оружия. Он добавил, что Вашингтон твердо поддерживают своих союзников и работают над тем, чтобы диверсифицировать их источники энергии.

В четверг Bloomberg сообщил, что Польша, Болгария, Греция, Словакия, Дания, Латвия, Бельгия, Австрия, Венгрия и Финляндия требуют от Еврокомиссии более четких указаний в отношении постановления России об оплате за газ в рублях, поскольку текущие рекомендации некорректны. На неясные рекомендации пожаловались. ЕК пообещала доработать требования.

О том, что Варшава не будет платить за российский газ рублями, 26 апреля заявил уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. По его словам, страна готова к возможным рискам, вызванным подобным отказом.

Поручение президента России Владимира Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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