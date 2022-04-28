10 стран потребовали от ЕС более ясных комментариев о расчетах за газ в рублях

Несколько стран Евросоюза требуют от Еврокомиссии более четких указаний в отношении требования России платить за газ в рублях, поскольку нынешние рекомендации некорректны. Об этом 28 апреля сообщило агентство Bloomberg.

На неясные рекомендации пожаловались Польша, Болгария Греция, Словакия, Дания, Латвия, Бельгия, Австрия, Венгрия и Финляндия. Представители стран на закрытой встрече 27 апреля потребовали от комиссии более четких формулировок относительно вопроса поставок газа.

«Ряд стран, которые подняли этот вопрос, хотят, чтобы комиссия разъяснила, что у покупателей нет обходных путей, чтобы согласиться с требованиями Кремля», — пишет агентство.

В ответ Еврокомиссия заявила, что доработает требования.

Кроме того, представители Польши и Болгарии сообщили, что отказ в поставках газа из России на данном этапе не предоставляет прямой угрозы для экономики стран.

Ранее 28 апреля премьер-министр Кирилл Петков заявил, что власти Болгарии не согласны на условия России по оплате газа рублями. Требование РФ об оплате рублями он назвал «плохо спланированной стратегией».

В этот же день заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер в эфире телеканала ТВН24 рассказал, что несколько десятков польских районов остались без газа в результате антироссийских санкций. По его словам, фирма Novatek Green Energy после попадания в польский санкционный список прекратила поставлять сжиженный углеводородный газ потребителям. До этого, 26 апреля, уполномоченный правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не будет платить за российский газ в рублях.

Накануне «Газпром» сообщил о приостановке подачи газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с неоплатой в рублях. В холдинге отметили, что эти две страны являются транзитными. Если будет совершен несанкционированный отбор российского газа из транзитных объемов в третьи государства, поставки для транзита будут сокращены на этот объем.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при российском правительстве Станислав Митрахович в беседе с «Известиям» сообщил, что прожить без газа из РФ Польше будет нелегко. По его словам, промышленность страны, особенно химическая, потребляет много голубого топлива. В то же время директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал, что с наступлением зимних холодов Варшаве неизменно придется искать замену российскому газу.

22 апреля Еврокомиссия направила странам Евросоюза письмо, в котором говорится о том, что оплата российского газа в рублях нарушает санкции Евросоюза против России, но компании могут согласиться с такой системой оплаты.

До этого, 23 марта, президент России Владимир Путин заявил о том, что в ближайшее время страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли, и подписал указ 31 марта. Покупатели должны были открыть рублевые счета в российских банках, с которых проходит оплата газа. Решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации в Донбассе. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов. Словакия, Венгрия, Молдавия заявили о возможности платить рублями за российский газ.