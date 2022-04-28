Блинкен отреагировал на приостановку поставок российского газа Болгарии и Польше

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что приостановка «Газпромом» поставок газа Болгарии и Польше из-за их отказа платить в рублях является примером использования Россией энергетики в качестве оружия. Об этом он написал в четверг, 28 апреля, на своей странице в Twitter.

«Одностороннее нарушение «Газпромом» газовых контрактов с Болгарией и Польшей — еще один пример того, как Россия использует энергетику в качестве оружия, что демонстрирует ненадежность России как поставщика энергоресурсов», — заявил он.

Госсекретарь добавил, что США твердо поддерживают своих союзников и работают над тем, чтобы диверсифицировать их источники энергии.

Ранее, 27 апреля, «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. В компании уточнили, что Болгария и Польша — транзитные государства. Если будет совершен несанкционированный отбор российского газа из транзитных объемов в третьи страны, то поставки для транзита будут сокращены на этот объем.

26 апреля в минэнерго Болгарии сообщили, «Булгаргаз» считает двухэтапный порядок оплаты, предложенный Москвой, не соответствующим действующему до конца этого года контракту. Пресс-секретарь кабинета министров Лена Бориславова отметила, что премьер и вице-премьер страны в курсе ситуации, сценарий с остановкой поставки обсуждался в феврале.

В тот же день уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не будет платить за российский газ в рублях. Он уточнил, что страна готова ко «всем возможным рискам», связанным с прекращением поставок из РФ.

23 марта президент России Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Покупатели должны были открыть рублевые счета в российских банках, с которых проходит оплата газа. Такое решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации России.