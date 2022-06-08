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Американский профессор заявил о «сногсшибательных» потерях США и ЕС из-за санкций против России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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США и Евросоюз понесут «сногсшибательные» потери из-за антироссийских санкций. Такое заявление сделал в интервью Asia Times основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса Стив Ханке.

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«У нас есть разрозненные оценки затрат на российские санкции от инвестиционных банков, центральных банков, международных организаций, таких как МВФ. Эти оценки, которые несколько случайны и частичны — это лишь верхушка айсберга, — указывают на то, что издержки санкций будут сногсшибательными», — заявил он.

По словам эксперта, ограничительные меры оказались контрпродуктивными и совершенно неэффективными в вопросе достижения заявленной цели — «изменения поведения» Москвы.

Он также отметил, что хотя экономические издержки для Москвы окажутся значительными, они «меркнут» по сравнению с последствиями, с которыми столкнутся «те, кто находятся за пределами России», пишет «Нефть и капитал».

6 июня The Wall Street Journal опубликовала результаты соцопроса, согласно которому подавляющее большинство граждан США (не менее 83%) считают, что экономика их страны находится в плохом или плачевном состоянии. При этом 35% из них заявили о неудовлетворенности своей финансовой ситуацией.

Страны Запада продолжают вводить санкции против России на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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