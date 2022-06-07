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Путин: ситуацию с инфляцией в России удалось взять под контроль

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Рост инфляции в России прекратился, ее удалось взять под контроль. Об этом 7 июня заявил президент РФ Владимир Путин.

«В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%, при этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился. Сейчас инфляция находится на нулевой отметке», — сказал он на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства отметил, что в этой ситуации есть как плюсы, так и минусы.

Притормозить на ходу: инфляция в России замедлилась впервые с середины февраля
В годовом выражении показатель темпа за неделю снизился с 6,4% до 2,8%

«Поэтому нужно самым внимательным образом анализировать ситуацию и принимать своевременные решения», — указал российский лидер.

Кроме того, Путин призвал поддержать динамику потребительского спроса и обеспечить рост доходов граждан.

Накануне глава государства указал, что для России период 2020-х годов станет этапом укрепления экономического суверенитета, в то время как экономика сохранит курс на международное сотрудничество.

Ранее, 23 мая, Путин также отметил, что все вводимые западными странами рестрикции не оказывают на российскую экономику желаемого эффекта. Напротив, она выдерживает все удары достойно.

12 мая Путин также указывал на то, что авторы антироссийских санкций руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США. Он отмечал, что в ряде стран инфляция вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%.

27 апреля глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин в ходе выступления перед коллегами сообщил, что инфляция в России по базовому варианту прогноза по итогам текущего года составит в диапазоне от 17 до 20,7%. По его словам, рабочая группа внутри Счетной палаты мониторит все предлагаемые государственными структурами меры для поддержки экономики РФ.

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