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Песков рассказал о поисках новых путей взаимодействия РФ с дружественными странами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Россия в настоящий момент находится в нелегкой ситуации с учетом экономической повестки, однако это стоит рассматривать как стимул для поиска новых путей взаимодействия с дружественными странами. Об этом во вторник, 14 июня, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Ситуация нелегкая, скорее ее можно охарактеризовать как тяжелую в плане этой беспрецедентной экономической войны [из-за введенных против страны западных санкций]. Но нет худа без добра. Эта ситуация подталкивает нас и дружественные нам страны к поиску новых путей взаимодействия, новых механизмов взаимодействия, новых механизмов финансовых взаиморасчетов», — рассказал Песков в беседе с ТАСС.

По его словам, Россия сохранит различные форматы интеграции с дружественными странами, продолжит торговые и инвестиционные обмены, создаст новые «нейронные сети» торговли и производства, несмотря на начатую западными странами экономическую войну.

Кроме того, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, Россия намерена развивать экономическое сотрудничество на многих направлениях, включая Латинскую Америку и Запад. Также он акцентировал внимание на том, что Москва «чрезвычайно бережно» относится к тем иностранным бизнесменам, которые хотят развивать свои предприятия на территории России, и будет создавать им благоприятные условия в будущем.

Государства Запада вводят новые санкции против РФ в ответ на признание Донецкой и Луганской народных республик и проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса, ставшие ответом на обострение ситуации в регионе и обращение руководства ДНР и ЛНР о помощи к России. С помощью ограничений западные страны пытаются политически и экономически изолировать Россию, о чем в частности представители стран G7 говорили на встрече 14 мая. Россия в этой связи приняла решение переориентироваться на альтернативные рынки и нарастить экономическое сотрудничество с другими странами.

Например, 1 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай намерены существенно наращивать использование юаня и рубля в расчетах между странами. По его мнению, развязанная Западом гибридная война против РФ открывает новые возможности для расширения сотрудничества Москвы и Пекина.

23 мая Лавров заявил, что двусторонние отношения России и Китая в сфере экономики будут развиваться на фоне конфронтации с западными государствами. Министр также упомянул о выгодах технологического сотрудничества. По словам Лаврова, при содействии Пекина Россия сможет реализовать своей потенциал во многих областях, включая атомную энергетику.

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