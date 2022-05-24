Лавров спрогнозировал укрепление экономических связей России с Китаем

Двусторонние отношения России и Китая в сфере экономики будут развиваться на фоне конфронтации с западными государствами. Об этом в понедельник, 23 мая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Сейчас, когда Запад занимает позицию диктатора, наши экономические связи с Китаем будут расти еще быстрее. Это помимо прямого дохода в государственный бюджет, дает нам возможность реализовывать планы по подъему Дальнего Востока и Восточной Сибири», — пояснил он в рамках проекта гимназии им. Е.М.Примакова «100 вопросов лидеру».

Также глава внешнеполитического ведомства упомянул о выгодах технологического сотрудничества. По словам Лаврова, при содействии Пекина Россия сможет реализовать своей потенциал во многих областях, включая атомную энергетику.

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В рамках этого же мероприятия заявил, что Западу надо признать невозможность безнаказанно наступать на интересы России.

Кроме того, Лавров указал на то, что западные правительства пытаются «подыгрывать» русофобским проявлениям.

Ранее, в конце апреля, замглавы МИД России Игорь Моргулов сообщил, что Москва и Пекин выстроили всю инфраструктуру для перехода на торговлю в национальных валютах. По его словам, последние события наглядно продемонстрировали, что именно нацвалюты являются наиболее надежной и защищенной формой платежа.

В то же время депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал об основных перспективах сотрудничества России и Китая в условиях антироссийских санкций. Он пояснил, что приоритетными направлениями сотрудничества с КНР являются торговля, финансы, а также борьба с терроризмом и экстремизмом.

20 апреля директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев заявил, что страны Запада ищут зазоры в отношениях России и Китая, чтобы пошатнуть их стратегическое партнерство.

30 марта заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также отметил, что Запад ведет против России гибридную войну. По его словам, в настоящее время Россия и Китай вместе «ищут ответы на эти экстраординарные вызовы».

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о заинтересованности России в устойчивом и последовательном развитии отношений с Китаем. Он отметил, что после нынешнего «серьезного этапа в истории международных отношений» Москва и Пекин вместе с единомышленниками будут двигаться к «многополярному, справедливому, демократическому миропорядку».

24 марта директор Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев отметил, что США пытаются вынудить Пекин сделать выбор между партнерством с Москвой и развитием торговых связей с Вашингтоном, но жертвовать отношениями с Россией, являющейся главным крупным союзником КНР на международной арене, в угоду Западу Китай вряд ли станет.