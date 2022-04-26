В ГД рассказали об экономическом сотрудничестве с Китаем в условиях санкций

Координатор группы, депутат Госдумы от КПРФ, председатель думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов 26 апреля выразил надежду, что Коммунистическая партия Китая, которая имеет давние устойчивые отношения с Коммунистической партией РФ, сделает все возможное для сохранения характера стратегического партнерства в двусторонних отношениях, а также рассказал «Известиям» об экономическом сотрудничестве Москвы с Пекином.

«Очень важно, что китайская сторона демонстрирует стабильность, последовательность и консерватизм. Китай не меняет позицию в зависимости от внешнеполитической конъюнктуры. Для нас важен обмен опытом по борьбе с экстремизмом, терроризмом, а также по обеспечению безопасности сограждан», — сказал Гаврилов.

По его словам, первое направление, по которому Россия сотрудничает с КНР, — это финансы.

«Проведена огромная работа по расширению торговли в национальных валютах, а также по биржевой торговле в паре рубль–юань. Мы считаем, что это очень удобная форма, которая уводит нас от рисков замораживания счетов и введения санкций, она предназначена для честных и равноправных расчетов. Мы планируем провести встречу с представителями Банка России и Народного банка Китая, чтобы обсудить вопросы, касающиеся в том числе расширения лимитов, которые предоставляют банкам для обслуживания внешней торговли», — сказал депутат.

Также он назвал важными вопросы расширения возможностей российских банков, работающих в Китае, и получения необходимых разрешений для работы на бирже и для внутренних расчетов. Было бы целесообразно ввести аналогичные условия и для китайских банков в России, добавил парламентарий.

Кроме того, РФ сотрудничает с КНР в торговле. В Госдуме надеются, что в ближайшем будущем торговый оборот между двумя странами перешагнет рубеж $200 млрд. Депутат отметил необходимость расширения экспорта сельскохозяйственной продукции, свинины и молочной продукции; экспорт энергоносителей. Сейчас сотрудничество осуществляется по двум направлениям медицины — поставкам из Азии медицинской продукции, а также совместной работе над проектами, в том числе в Китае, по борьбе с эпидемиями и угрозами применения биологического и химического оружия.

Третье направление сотрудничества — инвестиции. Так, речь идет о совместном инвестировании таких крупных проектов, как строительство широкофюзеляжного самолета CR929, проектов в сфере двигателестроения, вертолетостроения. Будет продолжено сотрудничество в космосе — кооперация в области навигационных систем ГЛОНАСС и Beidou, а также совместная работа по освоению Луны.

Крупные государственные энергокомпании КНР, такие как Cnooc, CNPC и Sinopec Group, заявляли о намерениях о выкупе доли Shell в общем с «Газпромом» нефтегазовом проекте в России «Сахалин-2».

«В крупных проектах по производству сжиженного газа, освоению арктического шельфа будут принимать участие инвесторы из Китая. Также мы считаем необходимым укреплять сотрудничество в сфере строительства предприятий по нефтехимии, производящих высокотехнологическую продукцию — более конкурентную, чем дорогая западная продукция. Китайские компании готовы разрабатывать вопросы в области автомобилестроения, станкостроения, информационных технологий», — рассказал Гаврилов.

Он добавил, что российской стороне будет полезен опыт Пекина в области строительства жилья и дорог.

«Китай планирует войти в те производственные ниши, из которых окончательно выходят западные компании. Часть западных компаний планирует остаться в России и передать свой бизнес российским компаниям. Те же, кто уходят из нашей страны, должны понимать, что их место будет занято», — подчеркнул парламентарий.

Кроме того, 2022 и 2023 годы объявлены годами сотрудничества РФ и Китая в области физкультуры и спорта, отметил он.

«Мы планируем проводить совместные мероприятия с Обществом российско-китайской дружбы, председателем которого является первый заместитель председателя ГД Иван Мельников», — заключил депутат.

Ранее в этот же день замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил в интервью «РИА Новости», что Москва и Пекин выстроили всю инфраструктуру для перехода на торговлю в национальных валютах. По его словам, последние события наглядно продемонстрировали, что именно нацвалюты являются наиболее надежной и защищенной формой платежа.

«У нас с Китаем выстроена в этой области необходимая инфраструктура: в России действует уполномоченный для клиринга юаней банк, на Московской бирже ведутся торги парой рубль–юань, между центробанками заключено соглашение о валютном свопе», — рассказал замминистра.

Он указал, что доля нацвалют в российско-китайской торговле существенно выросла за последние годы, в первом полугодии 2021-го она составила порядка 25%.

Как сообщил 24 марта директор Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев, США пытаются вынудить Пекин сделать выбор между партнерством с Москвой и развитием торговых связей с Вашингтоном, но жертвовать отношениями с Россией, являющейся главным крупным союзником КНР на международной арене, в угоду Западу китайская сторона вряд ли станет.

21 апреля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не приемлет односторонние санкции, двойные стандарты и «юрисдикцию длинной руки». По его словам, Пекин не собирается формировать блоки для усиления противостояния.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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