Си Цзиньпин указал на неприемлемость односторонних санкций

Китай не приемлет односторонние санкции, двойные стандарты и «юрисдикцию длинной руки», заявил председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин в четверг, 21 апреля, на церемонии открытия ежегодной конференции Боаоского Азиатского форума (BFA) на острове Хайнань.

«Мы не принимаем односторонних санкций и не собираемся формировать блоки для усиления противостояния. Китай поддерживает усилия по урегулированию кризисных ситуаций. И не будет следовать двойным стандартам», — сказал он в ходе выступления, трансляцию которого вело New China TV.

По его словам, тактика разъединения и давления через разрыв логистических цепочек не сработает. Си Цзиньпин уверен: необходимы усилия для стабилизации глобальных сетей поставок, хотя экономика Китая устойчива, и ее долгосрочная стратегия не изменилась даже в нынешних условиях, передает его слова Reuters.

Ежегодная конференция BFA в 2022 году проходит с 20 по 22 апреля в Боао, провинция Хайнань. Она посвящена теме «Мир в условиях COVID-19 и за его пределами: совместная работа во имя глобального развития и общего будущего».

20 апреля президент России Владимир Путин заявил, что в нынешних условиях российский малый и средний бизнес мог бы активнее подключиться к реализации совместных с Китаем проектов.

В марте директор Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев отмечал, что США пытаются вынудить Китай сделать выбор между партнерством с Москвой и развитием торговых связей с Вашингтоном. Но жертвовать отношениями с Россией, являющейся главным крупным союзником КНР на международной арене, в угоду Западу Китай вряд ли станет.