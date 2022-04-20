Путин призвал бизнес активнее подключиться к совместным проектам с КНР

В нынешних условиях российский малый и средний бизнес мог бы активнее подключиться к реализации совместных с Китаем проектов. Такое мнение выразил в среду, 20 апреля, президент России Владимир Путин.

«Китай — наш самый крупный торгово-экономический партнер, свыше $100 млрд (товарооборот). И я уже не говорю про крупные проекты, связанные с нефтью, газом, авиацией, машиностроением, атомной энергетикой», — сказал он на заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия — страна возможностей».

13 апреля стало известно, что товарооборот России и Китая в январе–марте вырос в годовом исчислении на 28,7%, достигнув $38,17 млрд.

30 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о заинтересованности России в устойчивом и последовательном развитии отношений с Китаем. Российский министр отметил, что после нынешнего «серьезного этапа в истории международных отношений» Москва и Пекин вместе с единомышленниками будут двигаться к «многополярному, справедливому, демократическому миропорядку».

Директор Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев отмечал, что США пытаются вынудить Китай сделать выбор между партнерством с Москвой и развитием торговых связей с Вашингтоном, но жертвовать отношениями с Россией, являющейся главным крупным союзником КНР на международной арене, в угоду Западу Китай вряд ли станет.