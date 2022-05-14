Страны G7 заявили о намерении продолжить изолировать Россию

G7 намерена продолжить усилия по политической и экономической изоляции России. Об этом 14 мая заявили главы МИД стран-участников «большой семерки».

«Мы подтверждаем нашу решимость и дальше усиливать экономическое и политическое давление на Россию, продолжая действовать сплоченно», — отмечается в совместном заявлении.

Так, G7 намерена «как можно быстрее» активизировать усилия по сокращению зависимости и отказу от российских энергоносителей.

В «большую семерку» входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.

13 мая китайский экономист Гао Дэшен заявил, что попытки надавить на Россию с помощью экономических санкций не помогут странам Запада добиться желаемых результатов. Эксперт отметил, что Москва уже доказала свою готовность противодействовать рестрикциям и приняла мощные контрмеры, которые свидетельствуют о наличии системного плана реагирования.

12 мая президент России Владимир Путин заявил, что Россия успешно справляется с санкциями Запада. Он отметил, что те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для ЕС и беднейших стран.

11 мая глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда на 791,6 млрд рублей. Средства могут быть использованы для обеспечения стабильности экономики в условиях санкций.

8 мая лидеры стран G7 заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине. В тот же день в Белом доме сообщили, что страны G7 берут на себя обязательства постепенного отказа от импорта нефти из России. При этом 10 мая Минэкономики Японии исключило полный отказ от нефти из РФ в ближайшее время.

7 апреля государства группы G7 также заявили, что продолжат всестороннее давление на госструктуры и экономику РФ для прекращения российской спецоперации.

Страны Запада продолжают усиливать санкции против РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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