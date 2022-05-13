В Китае спрогнозировали провал санкций Запада против России

Попытки надавить на Россию с помощью экономических санкций не помогут странам Запада добиться желаемых результатов. Об этом в пятницу, 13 мая, заявил экономист Гао Дэшен.

«Запад привык вводить санкции против небольших государств, <...> однако попытка изолировать экономику России, страны «Большой двадцатки» с огромными запасами нефти и газа, мощным военно-промышленным комплексом и разнообразным экспортом, будет иметь серьезные последствия и неизбежно закончится провалом», — пояснил он в публикации для китайской Global Times.

Эксперт отметил, что Москва уже доказала свою готовность противодействовать рестрикциям и приняла мощные контрмеры, которые свидетельствуют о наличии системного плана реагирования. По словам Гао Дэшена, США и Западу не стоит недооценивать потенциал страны, которая располагает достаточными ресурсами для того, чтобы бросить вызов их доминированию.

Ранее 12 мая президент России Владимир Путин заявил, что Россия успешно справляется с санкциями Запада, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Он предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для ЕС и беднейших стран.

11 мая глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда на 791,6 млрд рублей. Средства могут быть использованы для обеспечения стабильности экономики в условиях санкций.

Запад усилил санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе также стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.