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Минэкономики Японии исключило отказ от нефти из РФ в ближайшее время

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Япония в данный момент не готова полностью прекратить использование российской нефти, однако намерена сокращать зависимость. Об этом во вторник, 10 мая, сообщил японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

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«Мы не можем сейчас отказаться от импорта российской нефти, но готовы постепенно отказываться от зависимости от российских энергоресурсов, в то же время находя альтернативные источники поставок», — заявил он во время выступления перед прессой.

Аналогичную позицию Хагиуда уже высказывал ранее, после встречи с высокопоставленными официальными лицами США, которая прошла 4 мая. Он подчеркнул, что японское правительство разделяет намерения Евросоюза по разрыву сотрудничества с Россией, однако намерено действовать в комфортном для страны темпе.

Чтобы уменьшить зависимость от России в энергетической сфере, Япония обратилась к США с просьбой увеличить производство сжиженного природного газа, а также сообщила о возможном предоставлении кредитов местным фирмам, которые принимают участие в американских проектах СПГ.

По официальным данным, доля России в поставках нефти в Японию составляет 3,6%, СПГ — 8,8%.

5 мая руководитель Центра исследований Японии напомнил о зависимости страны от российских энергоносителей. По его словам, Япония переживает довольно большой энергетический кризис в связи с ростом цен на топливо.

В тот же день стало известно, что Япония вводит дополнительные санкции против России, в которые в том числе входит замораживание активов 140 физических лиц. Кроме того, Япония расширяет список российских банков, на которые будут наложены санкционные ограничения. А также эмбарго на импорт в РФ передовых технологий — в частности, вводит запрет на поставки квантовых компьютеров. Еще один пункт — расширение запрета на поставки продукции российским компаниям, связанным с военно-промышленным комплексом РФ.

Накануне Россия запретила въезд 63 гражданам Японии. Принятые меры были введены в качестве ответа на наложение Токио персональных санкций против российских граждан, а также за «развязывание беспрецедентной антироссийской компании и допущения неприемлемой риторики в адрес РФ».

Запрет коснулся премьер-министра Японии Фумио Кисиды, министра иностранных дел страны Есимасы Хаяси, министра обороны Нобуо Киши и главного секретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно. Кроме того, под ограничения попали руководители ряда японских СМИ, в частности, Yomiuri Shimbun и Nikkei.

12 апреля власти Японии утвердили дополнительные санкции против 398 человек и 28 организаций из России. Кроме того, Япония утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.

Новые санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.

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