Япония вводит дополнительные санкции против РФ

Япония вводит дополнительные санкции против России, в которые в том числе входит замораживание активов 140 физических лиц. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида в четверг, 5 мая.

По словам Кисиды, новый пакет рестрикций состоит из четырех основных направлений.

«Первое — заморозка активов еще примерно 140 физических лиц», — сообщил он на пресс-конференции по итогам прошедших в Лондоне переговоров с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

Кроме того, Япония расширяет список российских банков, на которые будут наложены санкционные ограничения. А также эмбарго на импорт в РФ передовых технологий — в частности, вводит запрет на поставки квантовых компьютеров. Еще один пункт — расширение запрета на поставки продукции российским компаниям, связанным с военно-промышленным комплексом РФ.

В этот же день глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что власти Японии сделали всё, чтобы испортить отношения с Россией. И виноваты в этом, по его мнению, высшие лица страны.

Накануне Россия запретила въезд 63 гражданам Японии. Принятые меры были введены в качестве ответа на наложение Токио персональных санкций против российских граждан, а также за «развязывание беспрецедентной антироссийской кампании и допущения неприемлемой риторики в адрес РФ». Запрет на въезд коснулся и лично премьер-министра Японии Фумио Кисиды, тот назвал такой шаг неприемлемым.

27 апреля Япония также отложила на неопределенное время безвизовые обмены между японскими префектурами и южной частью Курильских островов из-за ситуации на Украине.

12 апреля власти Японии утвердили дополнительные санкции против 398 человек и 28 организаций из России. Кроме того, Япония утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.

Новые санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.

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