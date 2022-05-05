В Совфеде указали на вину Японии в ухудшении отношений с РФ

Власти Японии сделали всё, чтобы испортить отношения с Россией. Об этом в пятницу, 5 мая, заявил глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин.

«Именно Токио сделал всё, чтобы испортить отношения с Россией. Достаточно почитать заявления высших должностных лиц этой страны, чтобы понять, что отношения были качественно испорчены японской стороной», — приводит «РИА Новости» слова сенатора.

Накануне Россия запретила въезд 63 гражданам Японии. Принятые меры были введены в качестве ответа на наложение Токио персональных санкций против российских граждан, а также за «развязывание беспрецедентной антироссийской компании и допущения неприемлемой риторики в адрес РФ».

Запрет коснулся премьер-министра Японии Фумио Кисиды, министра иностранных дел страны Есимасы Хаяси, министра обороны Нобуо Киши и главного секретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно. Кроме того, под ограничения попали руководители ряда японских СМИ, в частности Yomiuri Shimbun и Nikkei.

Кисида назвал неприемлемым наложенный запрет на въезд.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа комментируя такую меру, указал, что в последнее время Япония предприняла ряд недружественных шагов против России, а данное действие российского МИДа стоит расценивать как предупреждение Токио.

12 апреля власти Японии утвердили дополнительные санкции против 398 человек и 28 организаций из России. Кроме того, Япония утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.

Новые санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.

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