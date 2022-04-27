Япония приостановила безвизовые обмены с Россией

Япония отложила на неопределенное время безвизовые обмены между японскими префектурами и южной частью Курильских островов из-за ситуации на Украине. Об этом объявил в среду, 27 апреля, генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции в Токио.

Речь идет об островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, которые были открыты для посещения японским гражданам в рамках безвизовых обменов.

В прошлом году безвизовые обмены были отменены из-за коронавируса.

Программа безвизовых обменов согласовывается сторонами на ежегодной основе, а сами поездки обычно осуществляются без виз с мая по октябрь по национальному паспорту со специальным вкладышем. Впервые чартерный рейс из Японии на Курилы был организован в сентябре 2017 года. До этого времени безвизовые делегации доставлялись только морскими судами. Программа действует с 1992 года на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран.

21 марта Россия отказалась от ведения переговоров с Японией по мирному договору. В качестве ответной меры на действия Токио российская сторона прекратила безвизовые поездки японских граждан на Южные Курилы и вышла из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на этих островах. Кроме того, Россия блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

Решение принято на введения Токио новых антироссийских санкций и ужесточения риторики в отношении Москвы.