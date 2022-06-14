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Песков отверг равнозначность суверенности и изоляции России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Суверенность России не означает изоляции страны. Об этом во вторник, 14 июня, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Очень примечательно: в рамках подготовки к форуму президент [РФ Владимир] Путин встречался с молодыми инженерами, предпринимателями, учеными, которые тоже будут участвовать в этом форуме, и он много говорил о нашей суверенности — и технологической, и производственной, и промышленной, и торговой и так далее. Президент сделал важную оговорку: эта наша суверенность никоим образом не означает изоляцию», — отметил политик в беседе с ТАСС.

По его словам, Россия сохранит различные форматы интеграции с дружественными странами, продолжит торговые и инвестиционные обмены, создаст новые «нейронные сети» торговли и производства, несмотря на начатую западными странами экономическую войну.

Государства Запада вводят новые санкции против РФ в ответ на признание Донецкой и Луганской народных республик и проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса, ставшие ответом на обострение ситуации в регионе и обращение руководства ДНР и ЛНР о помощи к России. С их помощью западные страны пытаются политически и экономически изолировать Россию, о чем в частности представители стран G7 говорили на встрече 14 мая.

9 июня специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития, гендиректор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков предложил в качестве новой модели развития экономики РФ в ближайшие 10–15 лет концепцию «технологического острова». По его словам, многие страны, в том числе и РФ, в новых реалиях придут к тому, чтобы производить еду, лекарства и все остальное на своей территории. При этом достижение самостоятельности в этих сферах не предполагает полной изоляции.

В тот же день Дмитрий Песков прокомментировал слова своего тезки, отметив, что его идея будет «областью дискуссий» на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме. Он также добавил, что, несмотря на стремление западных стран изолировать Россию, они не могут достичь успеха.

До этого, 26 мая, президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия сделала всё необходимое в импортозамещении по ключевым направлениям, которые обеспечивают суверенитет. Российский лидер подчеркнул, что импортозамещение — это не панацея от всех бед и страна не собирается заниматься исключительно этим процессом.

12 мая заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов высказал мнение, что России необходимо взять курс на импортозамещение для перестройки экономики в условиях санкций.

В то же время министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров указал, что Россия не ставит перед собой задачу полного импортозамещения всей промышленности.

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