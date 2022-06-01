Лавров заявил о планах РФ и КНР нарастить использование рубля и юаня в расчетах

Россия и Китай намерены существенно наращивать использование юаня и рубля в расчетах между странами. Об этом 1 июня заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе VII Международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».

«В условиях, когда США и Евросоюз превратили свои валюты в инструмент шантажа, мы намерены развивать независимую финансовую инфраструктуру, существенно наращивать использование рубля и юаня в расчетах между нашими государствами. На их долю уже приходится четверть нашего товарооборота», — сказал он.

По мнению Лаврова, развязанная Западом гибридная война против России открывает новые возможности для расширения сотрудничества Москвы и Пекина.

«Известно, что слово «кризис» в китайском языке представляет собой сочетание двух иероглифов: «опасность» и «возможность». Уверен: гибридная война, развязанная коллективным Западом против России, открывает новые возможности для расширения российско-китайской практической кооперации, в том числе в области инвестиций и финансов», — подчеркнул глава дипведомства.

23 мая Лавров заявил, что двусторонние отношения России и Китая в сфере экономики будут развиваться на фоне конфронтации с западными государствами. Министр также упомянул о выгодах технологического сотрудничества. По словам Лаврова, при содействии Пекина Россия сможет реализовать своей потенциал во многих областях, включая атомную энергетику.

В конце апреля замглавы МИД России Игорь Моргулов сообщил, что Москва и Пекин выстроили всю инфраструктуру для перехода на торговлю в национальных валютах. По его мнению, последние события наглядно продемонстрировали, что именно нацвалюты являются наиболее надежной и защищенной формой платежа.

Тогда же депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал об основных перспективах сотрудничества России и Китая в условиях антироссийских санкций. Он пояснил, что приоритетными направлениями сотрудничества с КНР являются торговля, финансы, а также борьба с терроризмом и экстремизмом.