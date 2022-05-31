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Более 77% предпринимателей адаптировались к санкциям

Институт Титова: 77,4% предпринимателей адаптировались к санкциям или намерены сделать это
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Большинство российских предпринимателей (77%) адаптировались к новым условиям, вызванным антироссийскими санкциями. Такие данные следуют из исследования текущего состояния российского бизнеса, которые во вторник, 31 мая, распространил институт уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

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Как уточняется, ограничительные меры затронули 86,8% респондентов из сферы бизнеса, из которых 77,4% приспособились к новым реалиям или планируют это сделать. Меньшинство опрошенных (11,7%), напротив, приняли решение закрыть свое дело.

В качестве основной трудности респонденты назвали снижение показателей спроса, о чем заявили 62,2% участников исследования. На втором месте — нехватка оборотных средств и кассовые разрывы (40,7%), далее — проблемы по части логистики (35,9%), а также сложности с импортом (26,6%), пишет «РИА Новости».

По словам Титова, у страны есть хорошие перспективы, несмотря на санкционное давление, «надо лишь задействовать все резервы на решение внутренних задач».

26 мая заявил президент РФ Владимир Путин отметил, что российский бизнес проявляет свои наилучшие качества в непростых условиях и достаточно быстро адаптируется. Он добавил, что нишу ушедших из страны компаний займет российский бизнес.

17 мая первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что уход иностранных брендов с рынка открывает «уникальные возможности для новых прорывов, свершений, новых экономических открытий».

10 марта в правительство и Генпрокуратуру был направлен список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы. Перечень подготовлен организацией «Общественная потребительская инициатива». Согласно списку, который имеется в распоряжении «Известий», в него вошло порядка 60 компаний, объявивших о прекращении работы в России без предоставления гарантий потребителям. В их числе Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, Porsche, Toyota, H&M и др.

Некоторые бренды приостановили работу в РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля специальной операции по защите ДНР и ЛНР. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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