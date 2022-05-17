Кириенко заявил об отстаивании Россией права быть собой

Россия отстаивает право быть собой, а уход иностранных брендов с рынка страны открывает уникальные возможности. Об этом 17 мая заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Нужно осознать для себя, что в этом изменившимся мире, если мы хотим быть самостоятельными, а мы отстаиваем право быть собой, это невероятные возможности. Уход иностранных брендов с рынка открывает уникальные возможности для новых прорывов, свершений, новых экономических открытий», — сказал он на открытии марафона «Новые горизонты», организованного обществом «Знание».

Кириенко напомнил высказывание российского лидера Владимира Путина о том, что во времена, когда Юрий Гагарин совершал свой первый полет в космос, по отношению к СССР были такие санкции, «которые сейчас и не снились».

Федеральный просветительский марафон «Новые горизонты» проходит с 17 по 19 мая. Он объединяет на своих площадках более 150 выдающихся российских и зарубежных спикеров: деятелей науки, культуры, искусства, спорта, лидеров бизнеса и государственных деятелей.

12 апреля Путин отметил, что СССР смог достичь значительных результатов в условиях технологической изоляции. По его словам, и сегодня Россия с ее технологиями сможет развивать ракетно-космическую программу в условиях санкций.