Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин заявил об ущербе для вводящих санкции против России стран
Политика
В Госдуме объяснили нежелание стран НАТО поставлять Украине ряд вооружений
Мир
Шольц отверг принятие на Западе «навязанного мира» на Украине
Экономика
Набиуллина заявила о времени стратегических решений для экономики России
Мир
Лукашенко назвал истинные цели НАТО у границ Белоруссии
Экономика
Импортеры вина изучат возможность оплачивать напитки криптовалютой
Мир
Глава ЛНР сообщил о готовности предоставить льготы инвесторам из России
Мир
Путин высказался о заморозке активов России западными странами
Экономика
Минтранс отказался от идеи ввести новый авиасбор с пассажиров
Мир
Турчак предложил создать особую экономическую зону в Донбассе
Мир
Российские силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-24

Путин отметил быструю адаптацию бизнеса РФ в непростых условиях

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский бизнес проявляет свои наилучшие качества в непростых условиях и достаточно быстро адаптируется. Об этом 26 мая заявил президент РФ Владимир Путин.

«Отечественный бизнес проявляет свои лучшие качества в этих непростых условиях, достаточно быстро адаптируется. Знаю, как это непросто: находить новых партнеров, новые логистические цепочки, держать коллективы, держать уровень производства продукции, уровень услуг, качества, это требует больших усилий и таланта, я бы сказал, и силы воли. У подавляющего большинства наших предпринимателей наряду с чувством ответственности всё это дает очень позитивный результат», — сказал он на встрече с бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым.

Кроме того, глава государства отметил, что нишу ушедших из страны компаний займет российский бизнес.

«Да, многие заявили, что они уходят. Знаете, иногда посмотришь на тех, кто уходит, может быть, и слава богу. Мы займем их ниши. Наш бизнес, наше производство, оно подросло уже и оно благополучно сядет на подготовленную нашими партнерами почву. Ничего не изменится», — сказал Путин во время пленарного заседания Евразийского экономического форума.

Новость дополняется

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022