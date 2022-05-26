Путин отметил быструю адаптацию бизнеса РФ в непростых условиях

Российский бизнес проявляет свои наилучшие качества в непростых условиях и достаточно быстро адаптируется. Об этом 26 мая заявил президент РФ Владимир Путин.

«Отечественный бизнес проявляет свои лучшие качества в этих непростых условиях, достаточно быстро адаптируется. Знаю, как это непросто: находить новых партнеров, новые логистические цепочки, держать коллективы, держать уровень производства продукции, уровень услуг, качества, это требует больших усилий и таланта, я бы сказал, и силы воли. У подавляющего большинства наших предпринимателей наряду с чувством ответственности всё это дает очень позитивный результат», — сказал он на встрече с бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым.

Кроме того, глава государства отметил, что нишу ушедших из страны компаний займет российский бизнес.

«Да, многие заявили, что они уходят. Знаете, иногда посмотришь на тех, кто уходит, может быть, и слава богу. Мы займем их ниши. Наш бизнес, наше производство, оно подросло уже и оно благополучно сядет на подготовленную нашими партнерами почву. Ничего не изменится», — сказал Путин во время пленарного заседания Евразийского экономического форума.

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