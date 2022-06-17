Путин назвал открытость ключевым принципом развития экономики РФ

Открытость является одним из ключевых принципов развития российской экономики. Об этом 17 июня заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ.

Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции.

«Россия, несмотря на то, что наши западные друзья, так скажем, буквально мечтают об этом, никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии. Более того, мы расширяем и будем расширять взаимодействие с теми, кто в этом заинтересован, кто хочет с нами работать. Таких много, не буду перечислять. Это подавляющее большинство людей на Земле», — пояснил президент.

Он подчеркнул, что по-настоящему суверенные государства всегда настроены на равноправное партнерство и на то, чтобы вносить свой вклад в глобальное развитие.

Вторым принципом развития экономики РФ является опора на предпринимательские свободы.

«Каждая частная инициатива, направленная на пользу России, должна получить максимальную поддержку и пространство для реализации», — отметил Путин.

Еще одним принципом, по которому будет развиваться экономика РФ, является ответственная и сбалансированная макрополитика. По словам Путина, именно это позволило стране выстоять в беспрецедентном санкционном давлении.

Социальная справедливость также станет одним из принципов развития российской экономики.

«У роста экономики и деловой инициативы, индустриальных возможностей и научно-технологического потенциала страны должно быть мощное социальное воплощение. Такое развитие должно вести к сокращение неравенства, а не к его усугублению, как это происходит в некоторых других странах», — сказал президент.

9 июня российский лидер заявил, что в России никогда не было и не будет закрытой экономики. Путин подчеркнул, что Россия не будет наступать «на те же грабли», что и СССР, ее экономика останется открытой. Он также отметил, что консолидация общества невозможна, если экономика государства будет «хромать, чихать и кашлять».

23 мая российский лидер заявил, что российская экономика выдерживает удар достойно, несмотря на санкции, подчеркнув, что «об этом говорят все основные макроэкономические показатели».