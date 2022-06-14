Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Песков сообщил о новом выстраивании торговли между странами из-за экономической ситуации

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Нейронные сети» торговли между государствами будут выстраиваться по обновленной схеме с учетом беспрецедентной экономической войны против Москвы. Об этом во вторник, 14 июня, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Товароповорот: почему интерес бизнесменов ОАЭ к РФ вырос в 5–10 раз
Наиболее активно на российский рынок выходят эмиратские компании среднего уровня

«Россия так или иначе сохранит различные форматы интеграции с дружественными странами, продолжит торговые, инвестиционные обмены, будут новые «нейронные сети» и торговли, и производства. Всё это будет восстановлено на новой основе в условиях той совершенно беспрецедентной войны, которая была против нас объявлена и начата», — рассказал Песков в беседе с ТАСС.

Ранее в этот же день пресс-секретарь российского президента заявил, что нелегкую экономическую ситуацию, в которой сейчас находится Россия, стоит рассматривать как стимул для поисков новых путей взаимодействия с дружественными странами. Он уточнил, что Россия намерена развивать экономическое сотрудничество на многих направлениях, включая Латинскую Америку и Запад.

Государства Запада вводят новые санкции против РФ в ответ на признание Донецкой и Луганской народных республик и проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса, ставшие ответом на обострение ситуации в регионе и обращение руководства ДНР и ЛНР о помощи к России. С их помощью западные страны пытаются политически и экономически изолировать Россию, о чем в частности представители стран G7 говорили на встрече 14 мая.

2 июня американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин поручил найти способы финансово поддержать Россию в обход санкций Запада, при этом не нарушая ограничительные меры. Пекин стремится найти «благоприятные возможности» для военной и дипломатической поддержки России.

26 мая агентство Bloomberg рассказало, что объем поставок нефти из России в Азию, в том числе в Китай, впервые превысил объем импорта российских энергоресурсов в Европу. Отмечается, что только за период 19–25 мая танкеры перевезли в этот регион от 74 млн до 79 млн баррелей российской нефти — это почти втрое больше, чем за период перед 24 февраля.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022