Путин допустил появление в России индийских сетевых магазинов

В России могут открыться индийские сетевые магазины, заявил 22 июня президент РФ Владимир Путин в ходе приветствия участников делового форума БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР).

Он отметил, что уже сейчас активизируются контакты российских деловых кругов с бизнес-сообществом стран БРИКС.

«Ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в России, увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и техники на нашем рынке», — рассказал Путин.

Он указал, что расширяется и российское присутствие в странах «пятерки»: растут объемы поставок российской нефти в Китай и Индию, также Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объемы удобрений.

«Российские IT-компании расширяют свою деятельность в Индии и Южной Африке, а наши спутники обеспечивают телевещанием уже 40 млн жителей Бразилии», — добавил президент РФ.

Также президент отметил, что в настоящее время страна активно занимается переориентацией экономических потоков на надежных международных партнеров, в первую очередь на страны БРИКС.

14 июня представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия сохранит различные форматы интеграции с дружественными странами, продолжит торговые и инвестиционные обмены.

12 апреля сообщалось, что Индия планирует увеличить экспорт в Россию на $2 млрд. В частности, планируется увеличить поставки фармацевтической продукции, органической и неорганической химии, молочных продуктов, чая, кофе и товаров для дома.

Как отметил в конце марта обозреватель американского сайта Vox Джен Кирби, на фоне противостояния Запада и Москвы Индия стремится сохранить долгосрочные отношения с Россией. Журналист напомнил, что официальная дружба Индии и СССР началась еще в 1971 году, когда обе страны заключили договор о мире, дружбе и сотрудничестве.