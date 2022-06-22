Реклама
Прямой эфир
Авто
В Совете Федерации рассмотрели введение пошлины за автотюнинг
Экономика
Путин обвинил Запад в безответственном макроэкономическом курсе
Политика
Госдума приняла закон о запрете самовыгула домашних животных
Экономика
Путин заявил о переговорах об увеличении доли китайских автомобилей на рынке РФ
Мир
Рябков призвал Запад воздерживаться от риторики о возможном конфликте с РФ
Мир
Во Франции заявили об ослаблении интереса общественности к ситуации на Украине
Общество
Пропавший в Якутии самолет Ан-30 обнаружен
Экономика
NYT констатировала провал санкций в отношении РФ
Мир
Покушение совершено на главу администрации Чернобаевки в Херсонской области
Мир
МИД РФ предостерег страны Запада от отправки наемников на Украину
Экономика
В России подешевели пиломатериалы
Сюжет:

Путин допустил появление в России индийских сетевых магазинов

0
Фото: Global Look Press/Zuma Press/Xinhua
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России могут открыться индийские сетевые магазины, заявил 22 июня президент РФ Владимир Путин в ходе приветствия участников делового форума БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР).

Есть контракт: в РФ планируют поставлять вина из Китая и Индии
Почему импортеры расширяют ассортимент напитков

Он отметил, что уже сейчас активизируются контакты российских деловых кругов с бизнес-сообществом стран БРИКС.

«Ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в России, увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и техники на нашем рынке», — рассказал Путин.

Он указал, что расширяется и российское присутствие в странах «пятерки»: растут объемы поставок российской нефти в Китай и Индию, также Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объемы удобрений.

«Российские IT-компании расширяют свою деятельность в Индии и Южной Африке, а наши спутники обеспечивают телевещанием уже 40 млн жителей Бразилии», — добавил президент РФ.

Также президент отметил, что в настоящее время страна активно занимается переориентацией экономических потоков на надежных международных партнеров, в первую очередь на страны БРИКС.

14 июня представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия сохранит различные форматы интеграции с дружественными странами, продолжит торговые и инвестиционные обмены.

12 апреля сообщалось, что Индия планирует увеличить экспорт в Россию на $2 млрд. В частности, планируется увеличить поставки фармацевтической продукции, органической и неорганической химии, молочных продуктов, чая, кофе и товаров для дома.

Как отметил в конце марта обозреватель американского сайта Vox Джен Кирби, на фоне противостояния Запада и Москвы Индия стремится сохранить долгосрочные отношения с Россией. Журналист напомнил, что официальная дружба Индии и СССР началась еще в 1971 году, когда обе страны заключили договор о мире, дружбе и сотрудничестве.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022