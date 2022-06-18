Антонов назвал закат американцентричного порядка истоком конфликта вокруг Украины

Истоки нынешнего кризиса в мире кроются в упадке американоцентричной модели мироустройства. Об этом 17 июня заявил посол России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов.

«Глобальный характер происходящего показывает, что корни нынешнего конфликта не в Украине. Это закат американоцентричного мирового порядка. Точнее, крах попыток США сохранить гегемонистскую роль и провозгласить себя «путеводной звездой» для всех стран», — написал дипломат в опубликованной Newsweek статье.

По мнению дипломата, правящему классу США не стоило игнорировать Россию как системообразующий фактор мироустройства, ведь «предтечей кризиса» было пренебрежение интересами РФ Штатами и их союзниками.

Антонов заявил, что после распада СССР США убедили себя в победе в холодной войне, но за ошибочным восприятием последовал ряд серьезных просчетов со стороны американских элит.

«Их суть сводится к игнорированию нашей страны как системообразующего фактора мироустройства», — добавил посол.

Он подчеркнул, что сейчас мир все больше стремится к полицентричности, поэтому роль Совета Безопасности ООН важна как никогда.

Ранее в этот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты объявили себя посланниками Бога на Земле. Глава государства также отметил, что эпоха однополярного миропорядка завершилась, несмотря на все попытки ее сохранить.

25 марта, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что международные отношения переживают сильнейшее напряжение. По его словам, это происходит «в результате неустанного стремления Запада всеми правдами и неправдами, а скорее неправдами, сохранить свое доминирование в международных делах, подчинить себе всё и вся и вернуть однополярный мир».