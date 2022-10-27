Путин назвал историческим фактом единство россиян и украинцев

Единство российского и украинского народов — это исторический факт. Об этом 27 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай».

«Наша государственность создавалась одновременно. Изменения в языке пошли уже под влиянием Польши. Те части, которые попали под влияние Польши — там происходило ополячивание», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что раздел русского народа начался еще в 19 веке и постоянно поддерживался Западом. Позже из этого вылился целый культ, основанный на принципе «разделяй и властвуй», отметил президент.

Со временем такая тенденция вылилась в сотрудничество с Гитлером, который поручал самые грязные дела бандеровцам. Однако то, что «мы один народ — это исторический факт», резюмировал Путин.

Ранее, 18 октября, главнокомандующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин также заявил о том, что граждане России и Украины являются один народом. Он указал, что важно, чтобы Украина была независимым государством, дружественным России.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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