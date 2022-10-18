Суровикин назвал русских и украинцев одним народом

Главнокомандующий Объединенной группировки войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил о том, что граждане России и Украины являются один народом.

Он указал, что важно, чтобы Украина была независимым государством, дружественным России.

«Противник — это преступный режим, который толкает граждан Украины на смерть. Мы с украинцами – один народ и желаем одного, что Украина была независимым от Запада и НАТО дружественным для России государством», — отметил он.

Ранее 18 октября Суровикин заявил о том, что обстановку в зоне специальной военной операции (СВО) можно охарактеризовать как напряженную. При этом генерал указал, что РФ не стремится к высоким темпам продвижения, бережет каждого солдата и методично перемалывает наступающего противника.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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