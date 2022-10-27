Путин назвал предстоящее десятилетие самым важным с момента окончания Второй мировой войны

Исторический период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается, мир ждет непредсказуемое десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Об этом 27 октября предупредил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в рамках пленарной сессии клуба «Валдай».

«Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны», — сказал глава государства.

По его словам, сложившаяся мировая ситуация и желание Запада занять лидирующие позиции чревато целой цепью конфликтов, представляющих угрозу для всего человечества.

Путин подчеркнул, что на сегодняшний день формируется будущее мировое устройство, где необходимого выслушать каждого и принять во внимание любую точку зрения. Кроме того, важно избежать навязывания единой истины, резюмировал глава государства.

Ранее 27 октября замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Запад в борьбе за сохранение своей гегемонии приносит в жертву и приватизирует международные организации, созданные для поиска баланса интересов между странами. По мнению замминистра, будущее Совета Европы, который остается старейшей европейской организацией, очень печально.

11 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Евросоюз лишился своего благополучия в результате своих же действий, благодаря собственной политической элите и многочисленной армии евробюрократов, действовавшей в интересах США.

Отношения на международной арене осложнились после введения западными странами санкций против РФ на фоне проведения спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято в результате обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

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