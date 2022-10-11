Захарова обвинила политическую элиту ЕС в создании кризиса

Евросоюз (ЕС) лишился своего благополучия из-за собственной политической элиты. Об этом 10 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Такое мнение она выразила в ответ на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, который на встрече с послами ЕС сказал, что благополучие стран Евросоюза базировалось на дешевой энергии из РФ. При этом он отметил, что люди пока не осознают тот факт, что Россия и Китай уже не будут «тем, чем были для развития европейской экономики, это требует ее серьезной реструктуризации».

«Глава дипломатии ЕС забыл добавить, что всего этого Евросоюз лишился благодаря собственной политической элите и многочисленной армии евробюрократов, действовавшей в интересах США. Весь кризис вокруг Украины Брюссель смастерил сам, своими руками», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Также она отметила, что предшественница Борреля, Кэтрин Эштон, лично присутствовала во время переворота, совершенного на Украине «при прямом вмешательстве ЕС и США».

По словам Захаровой, в то время Эштон руководила всей дипломатией ЕС. При этом официальный представитель МИД РФ почеркнула, что теперь бывшая глава евродипломатии «издалека наблюдает за судорогами Брюсселя» и результатами своих действий.

4 октября заместитель главного редактора издания iL Giornale Никола Порро заявил, что для Евросоюза настал час расплаты из-за непродуманной политики в сфере энергетики. По его информации, в Италии физически меньше газа, чем нужно, а тот объем, который будет, дорого обойдется.

27 сентября министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек предупредил о необратимом ущербе для экономики страны, нанесенном энергетическим кризисом, а также указал на стремительный рост цен на топливо.

Также в сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила отправить счета за электричество в Москву. Предложение она озвучила в ответ на критику евродепутата от Франции Манон Обри ситуации с ростом цен на электроэнергию и газ в странах ЕС. Парламентарий отметила, что многие избиратели «не знают, смогут ли оплатить отопление и хватит ли им денег на пропитание этой зимой».

В то же время бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что санкции против энергоресурсов из России были непродуманными. По ее словам, европейские политики ошибочно предполагали, что возникший кризис можно будет легко преодолеть.

Еще 29 июля агентство Bloomberg сообщало, что цены на электроэнергию в Европе достигли рекордно высоких показателей и будут увеличиваться дальше, усиливая давление на потребителей.

Президент РФ Владимир Путин в июле отметил, что Европа пренебрегла традиционной энергией, сделав ставку на альтернативные источники. Это, по его словам, привело к плачевным результатам — цены на энергоносители поползли вверх в результате политики Запада.