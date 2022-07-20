Путин заявил о попытках Запада свалить вину за проблемы на «Газпром»

Запад перекладывает ответственность на «Газпром»» за проблемы с энергетикой в Европе. Об этом в среду, 20 июля, сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Тегеране.

«То, что наши партнеры перекладывают или пытаются переложить свои собственные ошибки на Россию, на «Газпром», не имеет под собой никаких оснований», — сказал он.

По словам президента, Европа пренебрегла традиционной энергией и сделала ставку на альтернативные источники — и вот результат.

Также российский лидер заявил, что цены на энергоносители поползли вверх в результате политики Запада. Он подчеркнул, что Украина закрыла один из маршрутов поставок российского газа в Европу без всяких оснований, по политическим причинам.

Владимир Путин также предложил запустить «Северный поток – 2» для поставок газа в Европу, но отметил, что он уже наполовину задействован на внутренний рынок РФ.

Кроме того, глава государства полагает, что предложения ограничить покупку нефти из РФ приведут к ситуации, аналогичной ситуации с газом, цены взлетят до небес.

Накануне в Союзе городов и волостей Эстонии заявили о значительных перебоях природного газа, которые могут скоро привести к возникновению чрезвычайной ситуации в стране на государственном уровне.

В этот же день премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила, что возможный отказ России от поставок газа в Европу затронет и Литву. Это скажется в том числе на ценах на топливо в стране.

Между тем консультант Vygon Consulting Иван Тимонин заявил, что возобновление поставок по «Северному потоку» может привести к существенному снижению цен на газ в Европе.

Днем ранее стало известно, что Канада 17 июля отправила турбину Siemens Energy для газопровода «Северный поток» в Германию. Для доставки оборудования понадобится около пяти-семи дней, наладка продлится еще четыре дня и ориентировочно завершится 24 июля.

Турбины находились на техобслуживании в Канаде с середины июня. Из-за санкций Оттавы компания не могла их вернуть в Россию.

Приток газа в страну по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода, Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть отремонтированные турбины.

Как заявил 18 июля «Известиям» член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов, история с ремонтом турбин Siemens для газопровода «Северный поток» в Канаде, в частности, показала, насколько губительно принимать скоропалительные решения, особенно когда дело касается геополитики.