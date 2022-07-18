В РФ оценили решение Канады вернуть турбину Siemens для «Северного потока»

История с ремонтом турбин Siemens для газопровода «Северный поток» в Канаде показала, насколько губительно принимать скоропалительные решения, особенно, когда дело касается геополитики. Об этом в понедельник, 18 июля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов.

«Нельзя пренебрегать интересами граждан своей страны в угоду чьим-то интересам. Это я про руководство Германии и Канады. Они кинулись вводить санкции за санкциями против России, при этом вводили санкции в ущерб своей экономики и в ущерб граждан своей страны. Параллельно призывали их затягивать пояса, потому что плохая Россия не идет на поводу у США», — указал депутат.

Как подчеркнул Гасанов, сейчас мировая экономика тесно переплетена, а любой обрыв звена может привести к хаосу и экономической деградации. Коллективный Запад же своими санкциями в отношении РФ «выстрелил себе в ногу», однако хорошо, что они одумались, добавил политик.

«У Германии есть шанс получить газ», — заключил парламентарий.

Ранее в этот день стало известно, что Канада 17 июля отправила турбину Siemens Energy для газопровода «Северный поток» в Германию. Для доставки оборудования понадобится около пяти-семи дней, наладка продлится еще четыре дня и ориентировочно завершится 24 июля.

Siemens Energy не стала комментировать процесс доставки из Канады турбины. В компании отметили, что оборудование продано и не является собственностью производителя.

Ранее, 16 июля, «Газпром» попросил Siemens предоставить документы, которые позволят вывезти турбину для компрессорной станции «Портовая».

Турбины находились на техобслуживании в Канаде с середины июня. Из-за санкций Оттавы компания не могла их вернуть в Россию. Тогда «Газпром» объявил об остановке трех газоперекачивающих агрегатов.

В итоге приток газа в страну по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода, Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть отремонтированные турбины.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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