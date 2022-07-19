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Эксперт назвал условие для снижения цен на газ в Европе

Эксперт Тимонин: возобновление работы «Северного потока» может снизить цены на газ в ЕС
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Jens Büttner
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Возобновление поставок по «Северному потоку» может привести к существенному снижению цен на газ в Европе. Об этом во вторник, 19 июля, заявил консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.

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«К существенному снижению цен на европейском газовом рынке в ближайшее время может привести возобновление поставок по «Северному потоку», — сказал эксперт «РИА Новости».

По его мнению, на снижение газовых котировок также может повлиять запуск новых СПГ-активов, например, Coral South FLNG в Мозамбике и Tangguh LNG в Индонезии. При этом новости о задержке их ввода станут еще одним драйвером роста цен на газ в Евросоюзе (ЕС), отметил Тимонин.

Эксперт напомнил, что устойчивый рост цен на газ на европейском рынке наблюдается с середины июня. Причинами этого помимо сокращения поставок по «Северному потоку» он назвал аварию на американском заводе Freeport.

Между тем на прошлой неделе котировки вновь снизились. В пятницу расчетная цена опустилась почти до $1650.

Эксперт не исключил, что снижение цен произошло на фоне сообщения о возврате из Канады в Россию турбины для «Северного потока». Теоретически это может привести к увеличению прокачки по магистрали до уровня планового объема — почти 170 млн кубометров в сутки, считает Тимонин. Однако, добавил он, пока неизвестно, нарастит ли «Газпром» поставки после возвращения турбины.

Днем ранее стало известно, что Канада 17 июля отправила турбину Siemens Energy для газопровода «Северный поток» в Германию. Для доставки оборудования понадобится около пяти-семи дней, наладка продлится еще четыре дня и ориентировочно завершится 24 июля.

Турбины находились на техобслуживании в Канаде с середины июня. Из-за санкций Оттавы компания не могла их вернуть в Россию.

Приток газа в страну по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода, Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть отремонтированные турбины.

Как заявил 18 июля «Известиям» член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов, история с ремонтом турбин Siemens для газопровода «Северный поток» в Канаде, в частности, показала, насколько губительно принимать скоропалительные решения, особенно когда дело касается геополитики.

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