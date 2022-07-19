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В Литве признали последствия в случае отсутствия поставок российского газа

Премьер Литвы Шимоните рассказала о последствиях отказа России от поставок газа в Европу
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Возможный отказ России от поставок газа в Европу затронет и Литву. Это скажется в том числе на ценах на топливо в стране, заявила премьер-министр республики Ингрида Шимоните во вторник, 19 июля.

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«Мы полностью обеспечиваем потребности Литвы в природном газе и уже отказались от его закупок в России, но дефицит этого сырья на рынке скажется на цене газа, поэтому будет иметь последствия и для нас», — цитирует главу кабмина RT.

Ранее в этот день еврокомиссар по бюджету Еврокомиссии Йоханнес Хан заявил, что в ЕК не надеются, что поставки газа из России в Европу по газопроводу «Северный поток» возобновятся после проведения планового ремонта, пишет Life.Ru.

11 июля компания Nord Stream AG сообщала, что поставки по «Северному потоку – 1» прекращены с 7:00 мск понедельника, 11 июля, передает НСН. Отмечалось, что работа приостановлена с целью организации профилактических работ, где будут тестироваться механические компоненты и системы автоматизации.

Таким образом, с 11 июля газопровод находится на плановом техобслуживании. Установленный срок завершения работ — 24 июля.

Техобслуживание было запланировано заранее и согласовано с партнерами по транспортировке, Москва не раз отмечала, что здесь нет никакой политической подоплеки.

Ранее, в июне, приток газа по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. Как отмечал «Газпром», во многом это было связано с невозвращением Канадой одной из турбин для компрессорной станции «Портовая».

Турбина находилась на техобслуживании в Канаде с середины июня. Из-за антироссийских санкций Оттавы компания не могла их вернуть. Позднее, после обсуждений с Германией, Канада приняла решение о возвращении турбины.

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