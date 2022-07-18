Канада отправила турбину для «Северного потока» в Германию

Канада отправила турбину Siemens Energy для газопровода «Северный поток» в Германию, о чем стало известно в понедельник, 18 июля.

«Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию, утверждают источники знакомые с ситуацией. Машина доставляется в Германию самолетом, а не по воде, как планировалось исходно, что должно ускорить прибытие», — сообщил источник газеты «Коммерсантъ».

Издание уточняет, что для доставки оборудования понадобится около пяти-семи дней. Пусконакладка продлится еще четыре дня и ориентировочно завершится 24 июля.

Турбины, необходимые для обслуживания «Северного потока», находились на техобслуживании в Канаде с середины июня. Из-за санкций Оттавы компания не могла их вернуть в Россию. Тогда «Газпром» объявил об остановке трех газоперекачивающих агрегатов.

В связи с этим пострадала Германия, приток газа в страну по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В ФРГ начался газовый кризис. Спустя несколько недель пребывания в этом состоянии Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть отремонтированные турбины.

10 июля агентство Reuters сообщило, что Оттава вернет отремонтированные турбины по просьбе ФРГ, несмотря на антироссийские санкции. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 13 июля заявил, что решение по передаче турбины Германии было «трудным».

13 июля временный поверенный в делах России в Канаде Владимир Проскуряков указал, что попытка отправки канадскими властями в Германию турбины для газопровода «Северный поток» является прецедентом. По словам Проскурякова, на этом примере видно, что односторонние санкции даже без ответных мер наносят вред не только тем, против кого они направлены, но и тем, кто их вводит.

16 июля «Газпром» попросил Siemens предоставить документы, которые позволят вывезти турбину для компрессорной станции «Портовая». В компании заявили, что рассчитывают на безусловное выполнение группой компаний Siemens своих обязательств в рамках сервисного обслуживания газотурбинных двигателей, от которых зависит надежная работа газопровода «Северный поток» и обеспечение природным газом европейских потребителей.