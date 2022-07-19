В Эстонии попросили ввести режим ЧС в связи с нехваткой газа

Значительные перебои с поставками природного газа могут скоро привести к возникновению чрезвычайной ситуации в Эстонии на государственном уровне. Об этом заявили 19 июля в Союзе городов и волостей страны.

«В нынешней ситуации есть как минимум два условия: это существенные перебои с поставками природного газа и рыночные механизмы, которые не обеспечивают достаточного снабжения им. Так что речь идет о чрезвычайной ситуации на государственном уровне или ее угрозе», — цитирует err.ee исполнительного директора союза Вейкко Лухалайда.

Лухалайд считает, что проблема с перебоями теплоснабжения не может быть решена исключительно силами местного самоуправления, поэтому государство должно оказать в этом направлении свою помощь, пишет «Газета.Ru».

10 июля сообщалось, что эстонские энергетические компании оценивают ситуацию с поставками газа в стране, как критическую. По мнению представителей энергетического сектора, государству следует поторопиться с решением этой проблемы. Специалистов не успокаивают обещания правительства о том, что к концу года в эстонском порту Палдиски заработает терминал сжиженного природного газа (СПГ), который закроет потребности страны. Они рекомендуют как можно скорее озаботиться альтернативными вариантами энергоснабжения Эстонии.

22 апреля премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Латвия, Литва и Эстония не желают покупать у России газ. Помимо этого, премьеры договорились о сотрудничестве, чтобы совместными усилиями обойти стороной дефицит энергоресурса.

27 апреля эстонская газовая компания Eesti Gaas сообщила, что не планирует оплачивать «Газпрому» поставки российского газа в рублях, как и вообще покупать газ у России. Там отметили, что намерены обеспечить снабжение Эстонии газом за счет закупаемого в Клайпеде сжиженного природного газа (СПГ).

14 апреля сообщалось, что все три страны Балтии — Литва, Эстония, Латвия — могут довольствоваться мощностью терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпедском порту, однако при этом возможны проблемы. Теоретически возможна ситуация, когда в условиях большого потребления газа для отопления пришлось бы применять ограничения к крупным промышленным потребителям.

На фоне антироссийских санкций 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.