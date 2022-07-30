Европейские цены на электроэнергию достигли рекордно высоких показателей в июле и будут увеличиваться дальше, усиливая давление на потребителей, сообщило в пятницу, 29 июля, американское агентство Bloomberg.

«Электроэнергия в ФРГ на август торгуется на уровне €385 ($394) за мегаватт-час, что на 23% больше среднесуточного показателя за этот месяц на спотовой бирже Epex. Во Франции, где цены на электроэнергию еще выше, фьючерсы на следующий месяц указывают на 17-процентный рост по сравнению со средним показателем июля», — говорится в материале.

Базовые цены на электроэнергию растут, поскольку Европа сталкивается с экстремальной жарой и перспективой зимнего дефицита газа из-за дальнейшего сокращения поставок российского газа.

Страны стремятся обеспечить себя электроэнергией, поскольку более высокие цены на энергоносители могут привести к еще большим проблемам для домашних хозяйств и промышленности, которые уже немало пострадали от высокого уровня инфляции за последние десятилетия.

«Это был экстремальный месяц. Цены продолжат расти ближе к зиме при условии, что ситуация с поставками из России не улучшится. Это по-прежнему главный козырь, и он по-прежнему будет определять цены на рынке электроэнергии», — рассказал аналитик норвежской Rystad Energy Фабиан Роннинген.

Высокие цены на газ уже вынудили Германию извлекать природный газ из хранилищ, который она запасала на зиму. Это усложнит попытки ФРГ заполнить хранилища на 90% к ноябрю, что поставит под угрозу безопасность поставок на зиму.

Цена электроэнергии на сутки вперед (РСП — рынок на сутки вперед) в Германии на аукционе в пятницу, 29 июля, установилась на уровне €381 за мегаватт-час, подняв среднюю цену за июль до €314. Стоимость электроэнергии на сутки вперед во Франции в июле составила в среднем €404.

На долгосрочных рынках базовый контракт Германии на следующий год упал на 2,1%, до €360 за мегаватт-час, заключило агентство.

Премьер-министр Испании Педро Санчес 29 июля призвал чиновников страны отказаться от ношения галстуков для экономии электроэнергии. Испанское правительство на фоне аномальной жары с показателями в +40 градусов рекомендовало населению не злоупотреблять системами кондиционирования воздуха.

В Норвегии на фоне энергетического кризиса в Европе стоимость электроэнергии 27 июля составила 4 244,46 норвежской кроны за 1 КВт·ч (€424 за 1 МВт·ч. — Ред.). Это исторический максимум для страны.

Во Франции официальный представитель правительства Оливье Веран по итогам заседания совета министров назвал беспрецедентной ситуацию в сфере энергетики. В Великобритании аналитики National Grid ESO, которая является дочерним предприятием компании-оператора единой британской энергосистемы National Grid, допустили перебои в подаче электроэнергии грядущей зимой из-за неопределенности с поставками газа в Европу из России.

13 июля директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский назвал санкции Запада против РФ изнуряющими их собственную экономику и отметил, что из-за них европейцам грозит зима без обогрева, а летний зной — без кондиционеров.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.