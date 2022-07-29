Во Франции назвали беспрецедентной энергетическую ситуацию в стране

Франция переживает беспрецедентную энергетическую ситуацию. Об этом заявил в пятницу, 29 июля, официальный представитель правительства страны Оливье Веран по итогам заседания совета министров.

«Мы сталкиваемся с беспрецедентной напряженностью в сфере энергетики», — заявил он.

Кроме того, по словам Верана, эмбарго на российскую нефть также автоматически снизит поставки топлива до конца 2022 года.

Кроме того, он отметил, что в связи с ремонтными работами на реакторах снижена мощность в атомной энергетике.

При этом, по его словам, правительство задействует все возможные средства для обеспечения безопасного энергоснабжения предстоящей зимой.

Оливье Веран поделился планами увеличить мощности терминалов по приему сжиженного газа, также он напомнил, что на севере Франции начаты работы по сооружению нового терминала в порту Гавра.

6 июля Le Monde сообщила, что промышленное производство во Франции может остановиться из-за скачка цен на газ и электроэнергию. Такое опасение выразили представители деловых кругов, с которыми пообщалось издание.

По словам специалиста консалтинговой компании в области снижения затрат на электроэнергию Enoptea Яна Дольбо, высокие цены на газ и электричество удвоятся в 2023 году.

Ранее, 10 июля, министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что правительство страны готовится к полному прекращению поставок российского газа. По мнению министра, было бы безответственно игнорировать такой возможный исход событий.

Ле Мэр уточнил, что правительство рассматривает сокращение потребления газа предприятиями и домохозяйствами, строительство новой инфраструктуры для приема и регазификации сжиженного природного газа.

Кроме того, по его словам, французские власти изучают ситуацию в компаниях страны, чтобы увидеть, какие из них могут быть вынуждены снизить производство для экономии энергии, если это будет необходимо.

Еще 18 мая Еврокомиссия обещала обеспечить полный отказ от российского газа в течение трех лет. Планируется ввести в строй альтернативные мощности, внедрить водород в качестве нового вида топлива и подготовить пути альтернативной закупки СПГ у поставщиков.