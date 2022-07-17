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Во Франции заявили о риске остановки производств из-за дорогого газа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Промышленное производство во Франции может остановиться из-за скачка цен на газ и электроэнергию. Об этом 16 июля сообщила Le Monde.

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Такое опасение выразили представители деловых кругов, с которыми пообщалось издание.

«В 2021 году наш советник по энергетике рекомендовал заключить контракт по €80 за мегаватт на 2022 год, но я тогда решил, что это слишком дорого. Сейчас же спотовые цены в 19 раз выше, чем традиционный тариф за электроэнергию с АЭС по €42. С €800 за мегаватт мы просто будем терять деньги», — сказал представитель производителя цемента.

По словам специалиста консалтинговой компании в области снижения затрат на электроэнергию Enoptea Яна Дольбо, высокие цены на газ и электричество удвоятся в 2023 году.

«Чтобы сократить свое потребление, наши клиенты готовы заменять машины, менять производственные агрегаты, чего они не планировали делать еще год назад», — рассказал Дольбо.

Ранее, 10 июля, министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что правительство страны готовится к полному прекращению поставок российского газа. По мнению министра, было бы безответственно игнорировать такой возможный исход событий.

Ле Мэр уточнил, что правительство рассматривает сокращение потребления газа предприятиями и домохозяйствами, строительство новой инфраструктуры для приема и регазификации сжиженного природного газа.

Кроме того, по его словам, французские власти изучают ситуацию в компаниях страны, чтобы увидеть, какие из них могут быть вынуждены снизить производство для экономии энергии, если это будет необходимо.

Еще 18 мая Еврокомиссия обещала обеспечить полный отказ от российского газа в течение трех лет. Планируется ввести в строй альтернативные мощности, внедрить водород в качестве нового вида топлива и подготовить пути альтернативной закупки СПГ у поставщиков.

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