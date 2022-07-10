Французское правительство готовится к прекращению поставок российского газа

Правительство Франции готовится к полному прекращению поставок российского газа. Об этом на деловой и экономической конференции на юге Франции 10 июля заявил министр финансов страны Бруно Ле Мэр.

«Я думаю, что полное прекращение поставок газа из РФ вполне реально. Нам нужно подготовиться к этому сценарию», — приводит его слова Reuters.

По мнению министра, было бы безответственно игнорировать такой возможный исход событий.

Ле Мэр уточнил, что правительство рассматривает сокращение потребления газа предприятиями и домохозяйствами, строительство новой инфраструктуры для приема и регазификации сжиженного природного газа.

Кроме того, по его словам, французские власти изучают ситуацию в компаниях страны, чтобы увидеть, какие из них могут быть вынуждены снизить производство для экономии энергии, если это будет необходимо.

Как отмечает агентство, во Францию поступает из РФ около 17% газа, поэтому страна меньше зависит от российского энергоресурса, чем некоторые из ее соседей. При этом прекращение поставок может создать проблемы, потому что французская атомная энергетика будет «изо всех сил пытаться восполнить» выпадающие мощности, так как большое число реакторов в настоящее время находятся на техническом обслуживании.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 6 июля заявила, что комиссия в середине июля представит экстренный план действий Евросоюза (ЕС) на случай полного отключения Россией газа.

4 июля глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер сообщил, что запасов природного газа в стране хватит на один-два месяца в случае прекращения российских поставок. В тот же день министр обороны Испании Маргарита Роблес призвала готовиться к тяжелой зиме из-за проблем с поставками газа из России.

Еще 18 мая Еврокомиссия обещала обеспечить полный отказ от российского газа в течение трех лет. Планируется ввести в строй альтернативные мощности, внедрить водород в качестве нового вида топлива и подготовить пути альтернативной закупки СПГ у поставщиков.

Вместе с тем президент РФ Владимир Путин в апреле заявлял, что отказ ряда стран Запада от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по государствам. Везде растут цены и инфляция зашкаливает.